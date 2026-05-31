Tödliches Unglück: Motorradfahrer verliert Kontrolle und verstirbt

Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) - Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Grevenbroich-Neuenhausen mit seiner Maschine gegen einen Zaun geprallt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.

Bei einem Unfall in Grevenbroich-Neuenhausen ist ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der 26-Jährige habe zuvor beim Abbiegen - gegen 21.25 Uhr - auf der Tannenstraße die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei durch eine Hecke gefahren, teilte die Polizei mit.

Durch die Kollision mit dem Zaun am Samstag habe der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen am Kopf erlitten.

Zeugen befreiten den 26-Jährigen laut Polizei aus der Hecke und übergaben ihn an Rettungskräfte. Für den jungen Mann kam demnach aber jede Hilfe zu spät.