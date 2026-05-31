Tödliches Unglück: Motorradfahrer verliert Kontrolle und verstirbt
Von Marcel Gnauck
Grevenbroich (Nordrhein-Westfalen) - Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend in Grevenbroich-Neuenhausen mit seiner Maschine gegen einen Zaun geprallt und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten.
Der 26-Jährige habe zuvor beim Abbiegen - gegen 21.25 Uhr - auf der Tannenstraße die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei durch eine Hecke gefahren, teilte die Polizei mit.
Durch die Kollision mit dem Zaun am Samstag habe der junge Mann lebensgefährliche Verletzungen am Kopf erlitten.
Zeugen befreiten den 26-Jährigen laut Polizei aus der Hecke und übergaben ihn an Rettungskräfte. Für den jungen Mann kam demnach aber jede Hilfe zu spät.
Er sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben, hieß es weiter. Warum der Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine verlor, blieb zunächst unklar.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa