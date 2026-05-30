Seit Corona: Zahl der Schulweg-Unfälle in NRW steigt dramatisch

Düsseldorf/Dinslaken - Auf dem Weg zum Unterricht sind in Dinslaken drei zwölfjährige Jungen auf Fahrrädern von einem Auto angefahren worden. Zwei von ihnen starben . Ein besonders folgenschwerer Fall eines Wegeunfalls. Die Statistik der Unfallkasse NRW zeigt: Auch insgesamt legt die Zahl der Schulwegeunfälle seit der Corona -Zeit tendenziell wieder deutlich zu.

In Nordrhein-Westfalen steigen die Unfälle auf Schulwegen. (Symbolbild) © Volker Danisch/dpa

Die Schulwegeunfälle haben nach einem deutlichen Rückgang während der Pandemie mittlerweile fast wieder das Niveau vor Corona erreicht. Auf dem Weg von oder zur Schule, der Kita und der Hochschule haben sich 2025 landesweit insgesamt 24.191 Unfälle ereignet.

Dabei kam es zu 5 tödlichen Unfällen. Das geht aus unveröffentlichten Daten der Unfallkasse NRW hervor.

In den Corona-Jahren 2020 und 2021 mit Einschränkung im Schulbetrieb lagen die Zahlen deutlich unter der Marke von 20.000 Schulwegeunfällen.

Im Jahr 2022 waren es mit 23.157 Fällen wieder deutlich mehr. Im Jahr 2023 gab es einen weiteren leichten Anstieg und 2024 einen leichten Rückgang. Vor Corona wurden 25.497 Wegeunfälle im Jahr 2018 und 26.139 Fälle 2019 verzeichnet.