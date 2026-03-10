Ohne Kennzeichen unterwegs: 18-Jähriger rast vor Polizei davon und verunglückt schwer

Neuss – Dramatische Szenen am Dienstagnachmittag in Neuss : Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto vor der Polizei geflüchtet und hat dabei einen schweren Unfall verursacht. Der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Einsatzkräfte befreiten den 18-Jährigen nach dem schweren Unfall aus seinem Wagen. © Daniel Bothe

Nach Angaben der Polizei bemerkte eine Streifenwagenbesatzung gegen 16.38 Uhr auf der Düsseldorfer Straße einen entgegenkommenden Opel, an dem vorne das Kennzeichen fehlte.

Als der Fahrer die Beamten sah, beschleunigte er plötzlich stark und versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen.

Innerorts raste der 18-Jährige teilweise mit mehr als 80 km/h durch die Straßen. Dabei geriet er auch in den Gegenverkehr, sodass mehrere Autofahrer stark abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.

An der Blücherstraße verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Zunächst prallte der Opel gegen ein geparktes Auto, anschließend krachte er in ein Metalltor.