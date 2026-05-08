Tragischer Unfall in Bedburg: 23-Jähriger stirbt noch an Unfallstelle

Bedburg - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Bedburg ist am Donnerstagnachmittag ein 23-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen und eine 22-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Polizei und Rettungskräfte sicherten die Unfallstelle und kümmerten sich um die Bergung sowie die Unfallaufnahme vor Ort. © Alexander Franz

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die junge Frau am Nachmittag gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW auf der L279 von Pütz in Richtung Kirchherten unterwegs.

Zur gleichen Zeit fuhr der 23-Jährige mit seinem Mazda auf der L48 und wollte in Richtung der L279 abbiegen. Dort kam es dann zum folgenschweren Zusammenstoß.

Zeugen berichteten, dass die 22-Jährige offenbar mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderten beide Fahrzeuge mehrfach über die Straße.

Ersthelfer waren schnell zur Stelle, kümmerten sich um die Verletzten und wählten den Notruf. Für den 23-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät.