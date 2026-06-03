Junger Radler zwingt Schulbus zu Notbremsung: 26 Kinder verletzt
Von Frank Christiansen
Dormagen – Bei der Notbremsung eines voll besetzten Schulbusses sind in Dormagen 26 Kinder und Jugendliche leicht verletzt worden.
Die Busfahrerin habe wegen eines Radfahrers, der von einem Feldweg auf die Straße fuhr, abrupt bremsen müssen, teilte die Polizei mit.
Für die Versorgung der Verletzten wurde die Dr.-Geldmacher-Straße zeitweise gesperrt. Ein Kind kam vorsorglich in ein Krankenhaus.
Da das Schulzentrum nicht mehr weit entfernt war, konnten die übrigen Schüler im Alter von zehn bis 17 Jahren ihren Schulweg zu Fuß fortsetzen.
Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.
Der zwölfjährige Radfahrer, der ebenfalls auf dem Weg zur Schule war, kam wie die Busfahrerin mit einem gehörigen Schrecken davon.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa