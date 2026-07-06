Kamikaze-Aktion auf A52: Auto mit Wohnanhänger rammt mehrere Streifenwagen

Mönchengladbach - Bei einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei hat ein Auto mit Wohnanhänger in der Nacht im Autobahnkreuz Mönchengladbach mehrere Streifenwagen gerammt.

Einer der Insassen des Kamikaze-Gespanns wurde per Haftbefehl gesucht. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Unfall führte zur Sperrung der A52 in Richtung Roermond, die auch immer noch anhält.

Das Gespann war gemeldet worden, weil es ohne Beleuchtung fuhr. Wie eine Polizeisprecherin in Düsseldorf berichtete, fuhr daraufhin ein Streifenwagen auf der A52 vor das Gespann und gab Anhaltezeichen.

Der Fahrer des Gespanns sei daraufhin auf den Streifenwagen aufgefahren und dann mit erhöhter Geschwindigkeit weitergefahren. Im Autobahnkreuz Mönchengladbach habe sich erneut ein Streifenwagen vor das Auto mit dem Wohnanhänger gesetzt.

Das Auto sei wieder aufgefahren. Zudem habe es einen rechts neben ihm fahrenden Streifenwagen gerammt. Anschließend sei einer der vier Insassen des Fahrzeugs über die Gegenfahrbahn ins Stadtgebiet Mönchengladbach geflüchtet.

Das Gespann habe noch versucht, seine Flucht fortzusetzen und dabei einen weiteren Streifenwagen touchiert, bevor es zum Stillstand gekommen sei.