Kind wird von Schulbus erfasst und schwer verletzt

Lüdenscheid - Ein neunjähriges Kind ist am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr von einem Schulbus in Lüdenscheid ( NRW ) erfasst und schwer verletzt worden.

Ein Helikopter flog den schwer verletzten Neunjährigen in eine Spezialklinik. © Alex Talash/dpa

Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen nach dem Zusammenstoß auf der Wefelshohler Straße sofort in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte.

Weiter hieß es vonseiten der örtlichen Sicherheitsbehörde: "Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden."

Nach bisherigen Ermittlungen soll das Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen und dort vom Bus erfasst worden sein.

Am Morgen dauerte die Spurensicherung noch an. Der genaue Unfallhergang musste noch ermittelt werden.