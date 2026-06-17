Kind wird von Schulbus erfasst und schwer verletzt
Von Yuriko Wahl-Immel
Lüdenscheid - Ein neunjähriges Kind ist am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr von einem Schulbus in Lüdenscheid (NRW) erfasst und schwer verletzt worden.
Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen nach dem Zusammenstoß auf der Wefelshohler Straße sofort in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte.
Weiter hieß es vonseiten der örtlichen Sicherheitsbehörde: "Lebensgefahr konnte zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme nicht ausgeschlossen werden."
Nach bisherigen Ermittlungen soll das Kind unvermittelt auf die Straße gelaufen und dort vom Bus erfasst worden sein.
Am Morgen dauerte die Spurensicherung noch an. Der genaue Unfallhergang musste noch ermittelt werden.
Der polizeiliche Opferschutz war in Absprache mit den Schulen im Umfeld auch mit einem Betreuungs- und Unterstützungsangebot vor Ort.
Titelfoto: Alex Talash/dpa