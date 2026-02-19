Kleinwagen kracht auf Landstraße in Gegenverkehr: Fahrer stirbt im Krankenhaus
Swisttal - Auf der L182 bei Swisttal-Heimerzheim (Rhein-Sieg-Kreis) ist es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen.
Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-Jähriger gegen 7.55 Uhr die Landstraße in Richtung Neunkirchen, als er mit seinem Kleinwagen aus bislang unklarer Ursache mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammenstieß, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 25-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht, verstarb dort allerdings kurze Zeit später.
Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Vor Ort im Einsatz war auch ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam der Polizei Euskirchen. Die weiteren Ermittlungen werden nun durch das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei geführt.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa