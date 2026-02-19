Kleinwagen kracht auf Landstraße in Gegenverkehr: Fahrer stirbt im Krankenhaus

Swisttal - Auf der L182 bei Swisttal-Heimerzheim (Rhein-Sieg-Kreis) ist es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Unfall gekommen.

Im Einsatz war unter anderem auch ein spezielles Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 25-Jähriger gegen 7.55 Uhr die Landstraße in Richtung Neunkirchen, als er mit seinem Kleinwagen aus bislang unklarer Ursache mit dem Auto eines 60-Jährigen zusammenstieß, der in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 25-Jährige lebensgefährlich verletzt. Er wurde unter Reanimationsmaßnahmen in eine Klinik gebracht, verstarb dort allerdings kurze Zeit später.

Der 60-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.