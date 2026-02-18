Lebensgefahr! Fiat-Fahrer kracht gegen Strommast
Overath - Unfall mit schwerwiegenden Folgen: Bei einem Crash am Dienstag in Overath-Immekeppel in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.
Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war ein 62-jähriger Kürtener gegen 14 Uhr mit seinem Fiat auf der Straße "Leffelsend" aus Richtung L 84 kommend unterwegs.
Aus noch ungeklärten Gründen kam der Mann nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Strommast. Anschließend kollidierte er noch mit einem Zaun und einer Hecke auf einem angrenzenden Grundstück.
Glücklicherweise waren andere Verkehrsteilnehmer in der Nähe, sodass sie dem Verunfallten eilig helfen konnten und ihn aus dem Auto zogen. Im Anschluss leisteten sie Erste Hilfe.
Da der 62-Jährige jedoch nicht ansprechbar war, begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen, bis diese durch den alarmierten Rettungsdienst übernommen wurden.
Nach der ersten Behandlung vor Ort wurde der schwer verletzte Fiat-Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Notarzt mitteilte, schwebte der Kürtener zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Es ist nach bisherigen Erkenntnissen auch nicht ausgeschlossen, dass ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat.
Polizei stellt Auto sicher und lässt es durch ein Abschleppunternehmen wegbringen
Die Polizei stellte den Wagen sicher, ließ ihn durch ein beauftragtes Unternehmen abschleppen und auf ein Sicherstellungsgelände bringen.
Der Sachschaden - sowohl am Auto als auch am Strommast, dem Zaun und der Hecke - wird auf einen Betrag im oberen vierstelligen Bereich geschätzt.
Die Unfallstelle wurde für die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Für die Aufnahme wurde zudem ein Verkehrsunfallaufnahmeteam zur Unterstützung hinzugezogen.
Rund zwei Stunden lang dauerten alle Arbeiten an der Unfallstelle, bis der Unfallort auf der Straße "Leffelsend" gegen 16.15 Uhr wieder freigegeben werden konnte.
Titelfoto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis