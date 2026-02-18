Lebensgefahr! Fiat-Fahrer kracht gegen Strommast

Overath - Unfall mit schwerwiegenden Folgen: Bei einem Crash am Dienstag in Overath-Immekeppel in Nordrhein-Westfalen ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Ein 62-Jähriger ist in Overath gegen einen Strommast gekracht. Es besteht Lebensgefahr. © Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei war ein 62-jähriger Kürtener gegen 14 Uhr mit seinem Fiat auf der Straße "Leffelsend" aus Richtung L 84 kommend unterwegs.

Aus noch ungeklärten Gründen kam der Mann nach links von der Straße ab und krachte gegen einen Strommast. Anschließend kollidierte er noch mit einem Zaun und einer Hecke auf einem angrenzenden Grundstück.

Glücklicherweise waren andere Verkehrsteilnehmer in der Nähe, sodass sie dem Verunfallten eilig helfen konnten und ihn aus dem Auto zogen. Im Anschluss leisteten sie Erste Hilfe.

Da der 62-Jährige jedoch nicht ansprechbar war, begannen sie mit Reanimationsmaßnahmen, bis diese durch den alarmierten Rettungsdienst übernommen wurden.

Nach der ersten Behandlung vor Ort wurde der schwer verletzte Fiat-Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie der Notarzt mitteilte, schwebte der Kürtener zu dem Zeitpunkt in Lebensgefahr. Es ist nach bisherigen Erkenntnissen auch nicht ausgeschlossen, dass ein internistischer Notfall zu dem Unfall geführt hat.