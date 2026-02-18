Unfallort gleicht Trümmerfeld: Teenager-Autorennen fordert sechs Verletzte

Hilden - Folgen eines Autorennens? Sechs Personen sind bei einem Unfall in Hilden (Kreis Mettmann) in der Nacht zum Mittwoch verletzt worden.

Der Renault Clio des 19-Jährigen war nur noch ein Wrack. © Patrick Schüller

Wie die Polizei mitgeteilt hat, fuhr ein 19-jähriger Deutsch-Pole aus Langenfeld gegen 0.35 Uhr mit seinem Renault Clio über die Benrather Straße in Richtung Hilden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Teenager dann an einem vor ihn fahrenden VW Tiguan eines 18-jährigen Deutschen aus Erkrath vorbeigerast sein.

Auf Höhe der Bahnhofsallee kam es dann zur folgenschweren Kollision der beiden Autos, die beide beschädigt wurden.

So wurde bei dem Clio der komplette Motor vom Fahrwerk getrennt. Außerdem lagen mehrere Fahrzeugteile beider Autos, darunter abgerissene Räder, auf einer Strecke von mehr als 50 Metern verteilt rund um die Unfallstelle.

Bei den erschreckenden Bildern kann man von Glück sprechen, dass die insgesamt sechs Insassen (im Alter von 16 bis 19 Jahren) der beiden verunfallten Autos nur leicht verletzt wurden. Sie wurden dennoch vorsorglich mit alarmierten Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.