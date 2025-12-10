Motorradfahrer bei Frontalcrash lebensgefährlich verletzt

Viersen - Ein 39 Jahre alter Motorradfahrer ist am Dienstagnachmittag in Viersen bei Düsseldorf bei einem Zusammenstoß mit einem Auto lebensgefährlich verletzt worden.

Der Motorradfahrer erlitt bei dem Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer 25-Jährigen schwere Verletzungen. © David Young/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 25 Jahre alte Autofahrerin gegen 14.55 Uhr von der Dülkener Straße nach links auf die Autobahn abbiegen, als es zur Kollision kam.

Der 39-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Zur Klärung der Unfallursache war ein Unfallaufnahmeteam im Einsatz.