Klein-Lkw kracht in Motorrad: Junge Bikerin stirbt noch an Unfallstelle

Düsseldorf - Bei einem Zusammenprall zwischen einem Motorrad und einem Klein-Lkw in Düsseldorf wurde eine Frau (20) so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die 20-Jährige war mit ihrem Motorrad auf der Ulmenstraße unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenprall gekommen ist. (Symbolfoto) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, ist es bereits am Dienstagnachmittag zu dem folgenschweren Crash gekommen.

Demnach hatte die 20-jährige Bikerin mit ihrer Maschine gegen 14.25 Uhr die Ulmenstraße in Derendorf befahren, als sie von einem VW Pritsche auf Höhe der Haltestelle "Am Großmarkt" erfasst wurde.

Wie es dazu kommen konnte, ist noch nicht abschließend geklärt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der 64-jährige Lkw-Fahrer die von links kommende Motorradfahrerin übersehen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam für die junge Frau jede Hilfe zu spät. Der 64-Jährige und sein Beifahrer erlitten derweil leichte Verletzungen.