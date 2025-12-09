Schwerer Unfall in Wuppertal: Junger Fahrer kracht in den Gegenverkehr

Am Montagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal, als ein 22-Jähriger plötzlich von der Spur abkam.

Von Alina Eultgem

Wuppertal - Heftiger Unfall am Montagabend auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal: Gegen 18 Uhr krachte es dort gewaltig, als ein 22-jähriger Golf-Fahrer plötzlich von der Spur abkam.

Die beiden Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.  © Florian Schmidt

In Höhe der Einmündung Vogelsaue passierte dann das Drama: Der VW rauschte frontal in einen entgegenkommenden Opel Corsa, in dem ein 34-Jähriger unterwegs war.

Laut Polizei wurde durch die Wucht des Aufpralls auch noch ein weiteres geparktes Auto an der Seite beschädigt.

Der Unfall endete zum Glück nicht schlimmer. Sowohl der junge Golf-Fahrer, sein 21-jähriger Beifahrer als auch der Opel-Fahrer kamen mit leichten Verletzungen davon.

Der 34-Jährige musste jedoch vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden, um sich dort einer ambulanten Behandelt zu unterziehen.

Alle beteiligten Autos waren Schrott und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 11.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde die Friedrich-Ebert-Straße im betroffenen Bereich voll gesperrt.  © Florian Schmidt

Warum der 22-Jährige in den Gegenverkehr geriet, ist noch völlig unklar. Für die Zeit der Spurensicherung wurde der Verkehr rund um die Unfallstelle herum gesperrt.

Titelfoto: Florian Schmidt

