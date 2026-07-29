Zollbeamter (†27) stürzt bei Einsatz durch Dach und stirbt
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Von Carsten Linnhoff
Korschenbroich - Bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Korschenbroich am Niederrhein ist ein Zollbeamter am Mittwochmorgen ums Leben gekommen.
Nach Angaben der Polizei im Rhein-Kreis Neuss stürzte der Mann bei Kontrollen im Einsatz aus bislang nicht geklärter Ursache durch ein Dach in die Tiefe.
Die genauen Umstände des Todes des 27-Jährigen würden derzeit ermittelt, berichtete die Polizei auf Anfrage.
Fremdverschulden werde aber ausgeschlossen.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa