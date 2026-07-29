29.07.2026 14:26 Zollbeamter (†27) stürzt bei Einsatz durch Dach und stirbt

Ein 27-Jähriger stirbt bei Kontrollen in einem Industriebetrieb. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Von Carsten Linnhoff Korschenbroich - Bei einem Arbeitsunfall in einem Industriebetrieb in Korschenbroich am Niederrhein ist ein Zollbeamter am Mittwochmorgen ums Leben gekommen.

Warum der 27-Jährige in den Tod stürzte, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa Nach Angaben der Polizei im Rhein-Kreis Neuss stürzte der Mann bei Kontrollen im Einsatz aus bislang nicht geklärter Ursache durch ein Dach in die Tiefe.