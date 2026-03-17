Linienbus muss notbremsen: Säugling fällt aus Kinderwagen
Wuppertal - Bei der Notbremsung eines Linienbusses in Wuppertal ist ein an Bord befindlicher Säugling am Montag aus seinem Kinderwagen gefallen und verletzt worden. Auch die Mutter (36) erlitt Blessuren.
Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, war der Busfahrer (26) samt mehrerer Fahrgäste an Bord am Morgen auf der Straße Bramdelle unterwegs gewesen, als plötzlich ein Auto aus der Köttershöhe in die Bramdelle einfuhr.
Der Fahrer trat daraufhin voll auf die Bremse und brachte den Linienbus zum Stillstand, wobei eine 36-Jährige mit ihrem Kinderwagen stürzte und das fünf Monate alte Neugeborene herausfiel.
Sofort wurden Rettungskräfte zum Ort des Geschehens alarmiert, die sich um die verletzte Mutter und ihr Baby kümmerten.
Beide seien zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.
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