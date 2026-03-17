Linienbus muss notbremsen: Säugling fällt aus Kinderwagen

Wuppertal - Bei der Notbremsung eines Linienbusses in Wuppertal ist ein an Bord befindlicher Säugling am Montag aus seinem Kinderwagen gefallen und verletzt worden. Auch die Mutter (36) erlitt Blessuren.

Der Busfahrer (26) hatte verkehrsbedingt so stark abbremsen müssen, dass eine Mutter (36) mit ihrem Kinderwagen stürzte. (Symbolbild) © 123rf/bordyug

Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag berichtete, war der Busfahrer (26) samt mehrerer Fahrgäste an Bord am Morgen auf der Straße Bramdelle unterwegs gewesen, als plötzlich ein Auto aus der Köttershöhe in die Bramdelle einfuhr.

Der Fahrer trat daraufhin voll auf die Bremse und brachte den Linienbus zum Stillstand, wobei eine 36-Jährige mit ihrem Kinderwagen stürzte und das fünf Monate alte Neugeborene herausfiel.