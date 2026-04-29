Auto kracht in Straßenbahn: Zwei Verletzte nach Unfall in Ratingen
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Ratingen - Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn wurden am Dienstagnachmittag in Ratingen zwei Personen verletzt.
Wie die Polizei mitteilt, war ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Ford Kuga auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Europaring unterwegs.
Beim Versuch Abzubiegen übersah er die von links kommende Straßenbahn und es kam zur Kollision. Der Autofahrer und der Bahnfahrer wurden leicht verletzt.
Der Straßenbahnfahrer musste sogar zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.
Der Ford Kuga war nach dem Unfall komplett hinüber und musste abgeschleppt werden. Die Polizei geht von einem Sachschaden von über 10.000 Euro aus.
Titelfoto: Polizei Mettmann