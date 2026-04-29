Unfall in Ratingen: Ford und Straßenbahn krachen zusammen

Ratingen - In Ratingen bei Düsseldorf ist ein Auto mit einer Straßenbahn kollidiert. Zwei Personen wurden leicht verletzt.

Nach dem Zusammenprall mit der Bahn kollidierte der Ford mit einem Geländer. © Feuerwehr Ratingen

Wie die Ratinger Feuerwehr mitteilt, ereignete sich der Crash am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der Düsseldorfer Straße.

Aufgrund der Erstmeldung, wonach ein Insasse in dem verunfallten Wagen eingeklemmt gewesen sein sollte, rückten die Einsatzkräfte mit schwerem Gerät an.

Beim Eintreffen vor Ort bestätigte sich die Meldung allerdings nicht. Stattdessen hatten die beiden Personen den Ford bereits selbstständig verlassen können.

Beide wurden im Anschluss durch den Rettungsdienst untersucht. Ins Krankenhaus mussten sie nicht. Fahrgäste der Bahn wurden nicht verletzt.