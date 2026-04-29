Volltrunken am Steuer: Fahrer kracht in parkendes Auto und kippt um

Haan – Ein betrunkener Autofahrer hat am Dienstagabend in Haan die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist schwer verunglückt.

Nach dem Unfall kippte der Wagen um: Feuerwehrkräfte mussten den eingeklemmten Fahrer befreien. © Polizei Mettmann

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 65-Jährige aus Solingen gegen kurz vor 22 Uhr mit seinem Honda auf der Ohligser Straße unterwegs, als die Fahrt plötzlich außer Kontrolle geriet.

Er kam mit seinem Wagen von der Spur ab, krachte in das Heck eines geparkten Nissan und kippte mit seinem Auto zur Seite um.

Für den 65-Jährigen wurde es ernst: Er war nach dem Unfall in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend ging es für ihn mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.