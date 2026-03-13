Lkw beendet Blütezeit: Prächtiger Kirschbaum entwurzelt

Dortmund - Ein unvorsichtiger Lkw-Fahrer hat die Blütephase eines prächtigen Yoshino-Kirschbaums in Dortmund auf unliebsame Weise wieder beendet.

Der Kirschbaum drohte, infolge des Unfalls umzukippen. © Feuerwehr Dortmund

Stets zwischen Ende März und Mitte April zieht der als Japanische Maienkirsche bekannte Baum mit seinen rosafarbenen Blüten alle Blicke auf sich – so auch an der Moltkestraße in Dortmund.

Zumindest bis zum Freitagvormittag versprühte der Baum dort einen Hauch vorsommerlichen Lebensgefühls, dann tuckerte ein Lastwagen samt Kranaufbau daher.

Mit seinem Kranausleger verfing sich das Fahrzeug anschließend im Geäst und entwurzelte damit gleich den ganzen Kirschbaum, wie die Feuerwehr mitteilte.

Traurige Bildaufnahmen zeigen, wie Baumstamm und -krone über dem Unfall-Lkw hängen und auf den Asphalt zu stürzen drohen.