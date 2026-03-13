Lkw beendet Blütezeit: Prächtiger Kirschbaum entwurzelt
Dortmund - Ein unvorsichtiger Lkw-Fahrer hat die Blütephase eines prächtigen Yoshino-Kirschbaums in Dortmund auf unliebsame Weise wieder beendet.
Stets zwischen Ende März und Mitte April zieht der als Japanische Maienkirsche bekannte Baum mit seinen rosafarbenen Blüten alle Blicke auf sich – so auch an der Moltkestraße in Dortmund.
Zumindest bis zum Freitagvormittag versprühte der Baum dort einen Hauch vorsommerlichen Lebensgefühls, dann tuckerte ein Lastwagen samt Kranaufbau daher.
Mit seinem Kranausleger verfing sich das Fahrzeug anschließend im Geäst und entwurzelte damit gleich den ganzen Kirschbaum, wie die Feuerwehr mitteilte.
Traurige Bildaufnahmen zeigen, wie Baumstamm und -krone über dem Unfall-Lkw hängen und auf den Asphalt zu stürzen drohen.
Den Kameraden blieb daher nichts anderes übrig, als die Straße zu sperren und den Baum vor Ort zu zerlegen. Dessen Überreste wurden letztlich vom Tiefbauamt entsorgt. Immerhin ein kleiner Lichtblick: Der gefallene Kirschbaum war in der Moltkestraße nicht der einzige seiner Art.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Dortmund