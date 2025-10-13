Lkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - war der Alkohol schuld?
Overath - Am Sonntagabend ist ein Lkw-Fahrer (32) auf einer Landstraße bei Overath (Rhein-Berg-Kreis) bei Köln von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung runtergestürzt.
Der Sattelschlepper überschlug sich in der Folge und blieb auf dem Dach des Führerhauses liegen, berichtet die Polizei am Montag. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.
Zuvor hatte er in einer Linkskurve auf der L153 zwischen der Ortschaft Kaltenborn und der Einmündung Kaldauer Höhe die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.
Als Ursache wird ein möglicher Alkoholkonsum des 32-Jährigen angenommen, so die Polizei. Um den Verdacht zu bestätigen, wurde ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt.
Der Lkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.
Gegen den 32-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung infolge Alkoholgenusses ermittelt, heißt es abschließend.
