Unfall-Chaos auf A3: VW schleudert über alle Spuren und kracht in Betonwand

Düsseldorf - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der A3 bei Mettmann ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden.

Die A3 musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme der Polizei gesperrt werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Laut Polizei kam der Mann gegen 12.45 Uhr mit seinem Golf in Richtung Arnheim von der Fahrbahn ab und krachte zuerst links gegen die Betonwand.

Danach verlor er offenbar völlig die Kontrolle: Das Auto rutschte quer über die Autobahn und krachte in das Heck eines Hyundai, den eine 34-jährige Kölnerin steuerte.

Beide Wagen gerieten ins Schleudern, der Golf traf erneut die rechte Schutzplanke und krachte schließlich ein zweites Mal gegen die Betonwand, bevor er in einer Böschung zum Stehen kam.

Das Trümmerfeld erstreckte sich über satte 500 Meter.