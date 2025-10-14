Lkw kracht in Motorrad: Zwei Menschen schwer verletzt
Von Sabina Crisan
Euskirchen - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A1 bei Euskirchen schwer verletzt worden.
Nach ersten Erkenntnissen soll ein Lastwagenfahrer beim Fahrstreifenwechsel ein Motorrad übersehen haben.
Dabei wurden der Motorradfahrer und dessen Sozius schwer verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.
Zwei weitere Autos fuhren anschließend über Trümmerteile, wie der Polizeisprecher sagte. Wie die Polizei mitteilte, war die A1 Fahrtrichtung Dortmund zunächst gesperrt, mittlerweile ist sie wieder frei.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa