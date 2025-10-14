Lkw kracht in Motorrad: Zwei Menschen schwer verletzt

Euskirchen - Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der A1 bei Euskirchen schwer verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der A1 sind zwei Menschen schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach ersten Erkenntnissen soll ein Lastwagenfahrer beim Fahrstreifenwechsel ein Motorrad übersehen haben.

Dabei wurden der Motorradfahrer und dessen Sozius schwer verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unversehrt.