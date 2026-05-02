Mai-Sonne lockt Biker auf NRW-Straßen: Schwere Unfälle in Plettenberg und Neuss
Plettenberg/Neuss - Das schöne Wetter hat am Freitag in ganz NRW viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. In Plettenberg (Märkischer Kreis) und Neuss (Rhein-Kreis Neuss) gab es in der Folge schwere Unfälle.
Um 16.02 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg zu einem schweren Unfall auf die Allendorfer Straße (L619) alarmiert. Ein Biker hatte zuvor in Fahrtrichtung Sundern in einer Kurve auf Höhe des Wanderparkplatzes Schlot vermutlich die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Gegenverkehr geraten.
Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei sei der Motorradfahrer unter dem Pkw eingeklemmt worden, berichtet die Feuerwehr am Samstag.
Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte leiteten umgehend die Sofortrettung ein und hoben dafür unter anderem den Wagen mithilfe eines hydraulischen Geräts. Der ebenfalls anwesende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Bikers feststellen.
Die beiden Pkw-Insassen blieben unverletzt, mussten aber von einem Notfallseelsorger betreut werden. Die Allendorfer Straße musste zur Unfallsicherung bis etwa 20.15 Uhr voll gesperrt werden.
Motorradfahrerin bei Unfall auf A57 lebensgefährlich verletzt
Ebenfalls gekracht hat es am Freitag auf der A57 bei Neuss, nachdem eine 58-jährige Motorradfahrerin aus Mönchengladbach gegen 16.55 Uhr auf der Tangente der A57 aus Köln kommenden in Richtung Heinsberg im Autobahnkreuz Neuss-West die Kontrolle über ihre Ducati verlor und mit dem Mercedes einer 45-Jährigen kollidierte.
Infolge des Zusammenpralls kam die Bikerin nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Betonwand einer Unterführung. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.
Die Tangente war bis etwa 21.45 Uhr gesperrt.
Titelfoto: Feuerwehr Plettenberg