Mai-Sonne lockt Biker auf NRW-Straßen: Schwere Unfälle in Plettenberg und Neuss

Plettenberg/Neuss - Das schöne Wetter hat am Freitag in ganz NRW viele Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. In Plettenberg (Märkischer Kreis) und Neuss (Rhein-Kreis Neuss) gab es in der Folge schwere Unfälle.

Mithilfe von hydraulischem Gerät konnte der unter dem Wagen eingeklemmte Biker zwar noch geborgen werden. Für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. © Feuerwehr Plettenberg

Um 16.02 Uhr wurde die Feuerwehr Plettenberg zu einem schweren Unfall auf die Allendorfer Straße (L619) alarmiert. Ein Biker hatte zuvor in Fahrtrichtung Sundern in einer Kurve auf Höhe des Wanderparkplatzes Schlot vermutlich die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Gegenverkehr geraten.

Ein entgegenkommendes Auto konnte nicht mehr ausweichen, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Dabei sei der Motorradfahrer unter dem Pkw eingeklemmt worden, berichtet die Feuerwehr am Samstag.

Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte leiteten umgehend die Sofortrettung ein und hoben dafür unter anderem den Wagen mithilfe eines hydraulischen Geräts. Der ebenfalls anwesende Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Bikers feststellen.

Die beiden Pkw-Insassen blieben unverletzt, mussten aber von einem Notfallseelsorger betreut werden. Die Allendorfer Straße musste zur Unfallsicherung bis etwa 20.15 Uhr voll gesperrt werden.