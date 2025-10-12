Mann kracht mit Mietwagen gegen Betonpfeiler: Fahrer und Beifahrerin schwer verletzt

Düsseldorf - Ein 27-jähriger Autofahrer ist an diesem Wochenende in Düsseldorf gegen einen Betonpfeiler gekracht und schwer verletzt worden. Auch seine 29-jährige Beifahrerin erlitt schwere Blessuren.

Der 27-jährige Fahrer und seine Beifahrerin (29) wurden nach dem schweren Unfall in Düsseldorf in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Der 27-Jährige aus Hamburg war nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Samstag gegen 23.24 Uhr in einem Mietwagen auf der Plockstraße im Düsseldorfer Stadtteil Hamm unterwegs, als er beim Abbiegen auf die Völklinger Straße plötzlich die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Der Audi prallte in der Folge gegen einen Betonpfeiler der Überfliegerbrücke, wobei beide Insassen schwere Verletzungen davontrugen und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten.

Die Beamten vermuten, dass der junge Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war.