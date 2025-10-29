Mann versucht sich Kontrolle zu entziehen: Verfolgungsfahrt auf A3 endet in schwerem Unfall

Königswinter - Nach einer Verfolgungsfahrt auf der A3 in Richtung Köln ist ein Autofahrer in der Nacht auf Mittwoch schwer verletzt worden.

Die Polizei entdeckte den flüchtigen Wagen in einem Graben. Der Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. © Sascha Thelen/dpa

Der 39-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei zunächst einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Königswinter entziehen wollen und stark beschleunigt.

Die Beamten verloren den Sichtkontakt zu dem Wagen, fanden ihn jedoch rund acht Kilometer weiter seitlich im Graben liegend wieder.

Der Fahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.