Chaos-Fahrt mit Nobelkarosse: Porsche-Fahrer denkt nicht ans Aufgeben

Lippstadt - Im Zuge einer Verfolgungsjagd mit der Polizei hat ein Porsche-Fahrer (27) aus Nordrhein-Westfalen mit seiner Nobelkarosse eine Menge Unheil angerichtet.

Am Ende der Bruch-Fahrt musste der Porsche abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Soest

Die Polizei stoppte den 27-Jährigen am Montagnachmittag in Lippstadt, gegen 14 Uhr, da kein Kennzeichen an der Front des Porsche 911 Carrera angebracht war.

Für die Kontrolle hielt der Porsche-Fahrer zunächst an, doch als sich die Beamten dem Wagen näherten, drückte er aufs Gas und raste davon.

Nach mehreren riskanten Fahrmanövern verlor der Verkehrssünder in einer Linkskurve die Kontrolle und landete abseits der Fahrbahn auf einem angrenzenden Acker, wie die Kreispolizeibehörde Soest am Dienstag mitteilte.

An Aufgeben dachte der 27-Jährige da noch nicht: Er fuhr zurück auf die Straße, brauste über eine rote Ampel und kollidierte daraufhin mit einem Transporter. Infolge dieses Unfalls war aber immer noch nicht Schluss.

Erst als er mit seinem beschädigten Fahrzeug auf die B1 fuhr und sich dort drehte, konnte die Bruch-Fahrt beendet werden. Der Porsche kreiselte sich und blieb im Bereich einer Hauseinfahrt stehen. Unter starkem Widerstand konnten die Beamten den Unfallfahrer aus seinem Wagen zerren. Ein Polizist wurde dabei leicht verletzt, ebenso der Porsche-Fahrer.