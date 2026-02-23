Überholmanöver geht schief: Audi-Fahrer durchbricht Hecke und kracht gegen Hauswand
Wiehl - In Wiehl im Oberbergischen Kreis ist ein Autofahrer (34) gegen eine Hauswand gekracht. Nüchtern war der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls nicht.
Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, war der 34-Jährige aus Waldbröl am vergangenen Samstagabend, gegen 19.25 Uhr, mit seinem Audi auf der L133 unterwegs.
Als der Mann bei seiner Fahrt ein vor ihm fahrendes Auto überholte, kam er in einer Linkskurve nahe der Siefener Straße plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, ehe er gegen ein Verkehrszeichen krachte, eine Hecke durchbrach, einen Baum touchierte und schließlich mit seinem Wagen gegen die Außenwand eines Hauses prallte.
Die hinzugezogene Polizei stellte bei der Unfallaufnahme eine deutliche Fahne im Atem des 34-Jährigen fest - ein daraufhin durchgeführter vorläufiger Alkoholtest fiel positiv aus.
Das war jedoch noch nicht alles, denn zusätzlich ergaben sich auch Hinweise darauf, dass der Waldbröler vor seiner Fahrt Drogen genommen hatte.
Der Audi-Fahrer musste die Beamten schließlich mit auf die Wache begleiten, wo ihm nicht nur eine Blutprobe entnommen, sondern zudem sein Führerschein einkassiert wurde.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis