Überholmanöver geht schief: Audi-Fahrer durchbricht Hecke und kracht gegen Hauswand

Wiehl - In Wiehl im Oberbergischen Kreis ist ein Autofahrer (34) gegen eine Hauswand gekracht. Nüchtern war der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls nicht.

Der silberne Audi des 34-Jährigen krachte bei dem Unfall in Wiehl gegen eine Hauswand. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, war der 34-Jährige aus Waldbröl am vergangenen Samstagabend, gegen 19.25 Uhr, mit seinem Audi auf der L133 unterwegs.

Als der Mann bei seiner Fahrt ein vor ihm fahrendes Auto überholte, kam er in einer Linkskurve nahe der Siefener Straße plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, ehe er gegen ein Verkehrszeichen krachte, eine Hecke durchbrach, einen Baum touchierte und schließlich mit seinem Wagen gegen die Außenwand eines Hauses prallte.

Die hinzugezogene Polizei stellte bei der Unfallaufnahme eine deutliche Fahne im Atem des 34-Jährigen fest - ein daraufhin durchgeführter vorläufiger Alkoholtest fiel positiv aus.