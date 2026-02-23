Trümmerfeld in Wuppertal: Zwei Menschen aus Unfallwracks befreit

Wuppertal - Am Werbsiepen in Wuppertal krachten am Sonntagabend zwei Autos ineinander. Für die Fahrer wurde es richtig dramatisch: Beide saßen in ihren Wagen fest und konnten sich nicht selbst befreien.

Einsatzkräfte befreiten die verletzten Fahrer vorsichtig aus den zerstörten Autos. © Christoph Petersen

Wie die Feuerwehr berichtet, war die Lage von Anfang an ernst. Die Einsatzkräfte machten sich sofort daran, die Eingeklemmten aus den völlig zerstörten Autos herauszuholen.

Dafür mussten Teile der Fahrzeuge aufgeschnitten werden. Gemeinsam mit Notärzten gelang es, beide Verletzten vorsichtig aus den Wracks zu befreien.

Ein 22 sowie ein 23-Jähriger wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung kamen sie in umliegende Krankenhäuser.

Vor Ort rückte ein spezielles Team der Polizei an, um Spuren zu sichern und den Unfallhergang zu klären.