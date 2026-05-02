Schwerer Unfall in NRW: Auto überschlägt sich und fängt an zu brennen
Velbert - Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem schweren Unfall auf die Bökenbuschstraße in Velbert-Langenberg ausrücken.
Ein 20-Jähriger hatte zuvor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Folge prallte der Wagen gegen ein Hindernis, überschlug sich, kam auf der Seite liegend zum Stillstand und fing an, zu brennen.
Die vier Mitfahrer des 20-Jährigen konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und zudem auch den Fahrer retten.
Nach Eintreffen an der Unfallstelle leiteten die Einsatzkräfte dann umgehend die Brandbekämpfung ein.
Parallel dazu wurde der schwer verletzte 20-Jährige durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine vier Mitfahrer erlitten derweil leichte Verletzungen und mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.
Während der Löscharbeiten und der anschließenden Bergungsmaßnahmen blieb die Bökenbuschstraße für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Bildmontage: Feuerwehr Velbert (2)