Schwerer Unfall in NRW: Auto überschlägt sich und fängt an zu brennen

Velbert - Die Feuerwehr musste am Freitagabend zu einem schweren Unfall auf die Bökenbuschstraße in Velbert-Langenberg ausrücken.

Nachdem der 20-Jährige mit seinem Wagen gegen ein Hindernis geprallt war und sich überschlagen hat, ging das Auto in Flammen auf. © Feuerwehr Velbert

Ein 20-Jähriger hatte zuvor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto verloren. In der Folge prallte der Wagen gegen ein Hindernis, überschlug sich, kam auf der Seite liegend zum Stillstand und fing an, zu brennen.

Die vier Mitfahrer des 20-Jährigen konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und zudem auch den Fahrer retten.

Nach Eintreffen an der Unfallstelle leiteten die Einsatzkräfte dann umgehend die Brandbekämpfung ein.

Parallel dazu wurde der schwer verletzte 20-Jährige durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Seine vier Mitfahrer erlitten derweil leichte Verletzungen und mussten ebenfalls medizinisch versorgt werden.