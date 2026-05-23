Mehr als 20 Verletzte! Straßenbahnen krachen in Düsseldorf zusammen
Von Stefanie Pfleger
Düsseldorf - Bei einem Unfall mit zwei Straßenbahnen in Düsseldorf sind etliche Menschen verletzt worden. Es schwebe aber niemand in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Polizei der Deutschen Presse-Agentur sagte.
Nach Angaben der Feuerwehr gibt es 27 Verletzte, davon sind fünf Menschen schwerer verletzt. Die Feuerwehr hat noch 28 Menschen zusätzlich versorgt, die aber nicht weiter verletzt waren.
Die beiden Straßenbahnen waren aus noch nicht geklärten Umständen an der Ecke Berliner Allee und der Graf-Adolf-Straße frontal kollidiert.
Es sei keine technische Rettung nötig gewesen und die Fahrgäste konnten sich hauptsächlich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte.
Die Straßenbahnen werden derzeit großräumig umgeleitet, wie eine Sprecherin der Rheinbahn mitteilte. Die U-Bahnen seien nicht betroffen. Für die Feuerwehr ist der Einsatz bereits wieder abgeschlossen.
Titelfoto: David Young/dpa