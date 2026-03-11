Mehr Unfälle, aber weniger Verkehrstote in NRW: Eine Zahl bereitet Sorgen

Düsseldorf - Mehr Unfälle , mehr Verletzte, aber weniger Verkehrstote: Das kennzeichnet die Verkehrsunfallbilanz für Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr.

Mehr als ein Drittel aller Unfälle mit Verletzten in NRW gehen auf Fahrräder oder Pedelecs. (Symbolbild) © Jörg Carstensen/dpa

Die Polizei registrierte auch mehr Drogen am Steuer und mehr illegale Autorennen, wie NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) am Mittwoch zum Verkehrsgeschehen bekannt gab.

Rund 656.000 Verkehrsunfälle (Vorjahr 643.000) und etwa 81.200 Verletzte (78.675) wurden im vergangenen Jahr registriert. 479 Menschen sind im Straßenverkehr ums Leben gekommen (485).

Es wurden deutlich mehr verunglückte Kinder und Jugendliche auf E-Scootern erfasst. Zudem wurde ein neuer Höchststand bei Unfällen unter Drogeneinfluss registriert. Die Zahl der Toten infolge illegaler Autorennen stieg auf einen Rekordstand seit Einführung des Straftatbestands.

Der Straßenverkehr sei dichter, vielfältiger und komplexer geworden. Autos, Fahrräder, Pedelecs, Lastenräder, E-Scooter, Motorräder und Fußgänger teilten sich denselben, engen Raum.

"Wo mehr Verkehr auf gleich viel Raum trifft, entstehen neue Konflikte – und diese Konflikte schlagen sich in den Unfallzahlen nieder", so Reul.