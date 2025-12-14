Mercedes bei Crash deformiert - Mann schwer verletzt
Radevormwald (Oberbergischer Kreis) - Bei einem Unfall in Radevormwald (Oberbergischer Kreis, NRW) wurde ein Mann (63) schwer verletzt.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr auf der B483 unterwegs, als er mit dem Mercedes des 63-Jährigen aus Much zusammenstieß.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 46-Jährigen auf den BMW eines Mannes (71) aus Radevormwald geschoben.
Der 63-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Zudem entstand an den Unfallwagen ein erheblicher Sachschaden. Die B483 war für die Unfallaufnahme über mehrere Stunden komplett gesperrt.
Titelfoto: Bildmontage: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis (2)