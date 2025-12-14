Mercedes bei Crash deformiert - Mann schwer verletzt

Radevormwald (Oberbergischer Kreis) - Bei einem Unfall in Radevormwald (Oberbergischer Kreis, NRW ) wurde ein Mann (63) schwer verletzt.

Bilder der Unfallstelle zeigen die Wucht des Aufpralls. © Bildmontage: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis (2)

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 46-jähriger Mercedes-Fahrer am Samstagmittag gegen 13.50 Uhr auf der B483 unterwegs, als er mit dem Mercedes des 63-Jährigen aus Much zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des 46-Jährigen auf den BMW eines Mannes (71) aus Radevormwald geschoben.

Der 63-Jährige wurde schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.