Motorrad fliegt in Graben und überschlägt sich: Biker in Lebensgefahr

Warendorf - Auf einer Landstraße hat sich am Samstagabend ein Biker (64) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.

Bei dem Unfall wurde lediglich der 64-Jährige verletzt, weitere Personen waren nicht involviert. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Polizei zufolge war der Mann gegen 18.45 Uhr auf seiner Maschine zwischen Sendenhorst und Alverskirchen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und nach rechts von der Straße abkam.

Nur Sekundenbruchteile später fliegt der Mann samt Maschine in einen Entwässerungsgraben abseits eines Feldes und überschlägt sich.