Motorrad fliegt in Graben und überschlägt sich: Biker in Lebensgefahr
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Warendorf - Auf einer Landstraße hat sich am Samstagabend ein Biker (64) lebensgefährliche Verletzungen zugezogen.
Der Polizei zufolge war der Mann gegen 18.45 Uhr auf seiner Maschine zwischen Sendenhorst und Alverskirchen unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und nach rechts von der Straße abkam.
Nur Sekundenbruchteile später fliegt der Mann samt Maschine in einen Entwässerungsgraben abseits eines Feldes und überschlägt sich.
Durch den Sturz wird der 64-Jährige lebensgefährlich verletzt und später per Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa