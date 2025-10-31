Mysteriöser Unfall: Mann liegt tot neben Auto, Polizei sucht Zeugen

Selfkant - Ein 34-Jähriger ist im Kreis Heinsberg in einem Feld neben einem Unfallwagen gefunden worden.

Im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen hat es einen mysteriösen Unfall gegeben. (Symbolfoto) © Stefan Puchner/dpa

Der Mann war so schwer verletzt, dass er noch vor Eintreffen von Rettungskräften starb, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von einer Straße abgekommen und dann mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt.

Das Fahrzeug wurde dadurch in das Feld geschleudert, so die Polizei. Unklar sei, warum der 34-Jährige von der Straße abkam.