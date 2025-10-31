Mysteriöser Unfall: Mann liegt tot neben Auto, Polizei sucht Zeugen
Von Jonas-Erik Schmidt
Selfkant - Ein 34-Jähriger ist im Kreis Heinsberg in einem Feld neben einem Unfallwagen gefunden worden.
Der Mann war so schwer verletzt, dass er noch vor Eintreffen von Rettungskräften starb, wie die Polizei mitteilte.
Nach ersten Erkenntnissen war der Fahrer mit seinem Auto nach rechts von einer Straße abgekommen und dann mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt.
Das Fahrzeug wurde dadurch in das Feld geschleudert, so die Polizei. Unklar sei, warum der 34-Jährige von der Straße abkam.
Die Beamten suchen nun nach Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden.
Titelfoto: Stefan Puchner/dpa