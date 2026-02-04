Rentner erledigt Gartenarbeiten und wird von Auto überrollt

Ein 74-Jähriger erledigt Gartenarbeiten auf einem Garagenhof. Dabei übersieht ihn wohl ein Autofahrer.

Von Sophia-Caroline Kosel

Nettetal - Ein 74 Jahre alter Mann ist auf einem Garagenhof von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Der Rentner musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)
Der Rentner musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)  © Marcel Kusch/dpa

Er hatte auf dem Areal in der Fasanenstraße in Nettetal am Niederrhein auf dem Boden gesessen und Gartenarbeiten durchgeführt, wie die Polizei mitteilte.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr sei ein 33 Jahre alter Autofahrer auf den Garagenhof abgebogen und dort an Mülltonnen vorbeigefahren.

Er habe den 74-Jährigen wohl übersehen.

Das Auto überrollte den Mann im Bereich der Beine. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Titelfoto: Marcel Kusch/dpa

Mehr zum Thema NRW Unfall: