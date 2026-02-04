Rentner erledigt Gartenarbeiten und wird von Auto überrollt

Nettetal - Ein 74 Jahre alter Mann ist auf einem Garagenhof von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Der Rentner musste schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa

Er hatte auf dem Areal in der Fasanenstraße in Nettetal am Niederrhein auf dem Boden gesessen und Gartenarbeiten durchgeführt, wie die Polizei mitteilte.

Am Nachmittag gegen 16 Uhr sei ein 33 Jahre alter Autofahrer auf den Garagenhof abgebogen und dort an Mülltonnen vorbeigefahren.

Er habe den 74-Jährigen wohl übersehen.