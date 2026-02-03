Schwerer Unfall an Düsseldorfer Kreuzung: Zwei Polizisten verletzt
Düsseldorf - Am Dienstagmittag kam es in Düsseldorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Polizei.
Laut den Informationen eines Reporters vor Ort war der Streifenwagen auf Einsatzfahrt, als es an der Kreuzung Frankfurter Straße / Hellerhofweg zum Zusammenstoß mit einem Auto kam.
Durch die Wucht des Aufpralls sollen insgesamt drei Menschen verletzt worden sein, darunter zwei Polizisten.
Alle Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.
Beamte nahmen den Unfall vor Ort auf und sicherten die Spuren.
Der Unfall sorgte für massive Verkehrsbehinderungen. Autofahrer brauchten rund um die Frankfurter Straße starke Nerven, zeitweise ging kaum noch etwas voran.
Titelfoto: Patrick Schüller