Schwerer Unfall an Düsseldorfer Kreuzung: Zwei Polizisten verletzt

Düsseldorf - Am Dienstagmittag kam es in Düsseldorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Streifenwagen der Polizei.

Unfall auf Einsatzfahrt: Der Streifenwagen wurde bei dem Unfall schwer beschädigt. © Patrick Schüller

Laut den Informationen eines Reporters vor Ort war der Streifenwagen auf Einsatzfahrt, als es an der Kreuzung Frankfurter Straße / Hellerhofweg zum Zusammenstoß mit einem Auto kam.

Durch die Wucht des Aufpralls sollen insgesamt drei Menschen verletzt worden sein, darunter zwei Polizisten.

Alle Verletzten wurden vor Ort vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser gebracht.

Beamte nahmen den Unfall vor Ort auf und sicherten die Spuren.