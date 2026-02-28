Notlage nach Crash: Feuerwehr reißt Sitze raus und rettet Frau durch Kofferraum

Sankt Augustin - "Eingeklemmte Person" lautete am Freitagabend das Stichwort für die Einsatzfahrt der Freiwilligen Feuerwehr in Sankt Augustin.

Die Feuerwehr befreite die Autofahrerin durch den Kofferraum des Unfallwagens. © Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

Eine Autofahrerin blieb nach einem Alleinunfall im Stadtteil Buisdorf gegen 19.25 Uhr mit ihrem Wagen auf der Beifahrerseite liegengeblieben. Es gelang ihr anschließend aber nicht, sich selbständig aus dem Wrack zu befreien, wie die örtlichen Floriansjünger mitteilten.

In der Nähe befindliche Feuerwehrangehörige eilten direkt zum Ort des Geschehens und betreuten die Frau bis zum Eintreffen der alarmierten Kollegen und Rettungskräfte.

Als erste Maßnahme stabilisierten die Einsatzkräfte das Fahrzeug. Darüber hinaus wurden auch noch die Unfallstelle ausgeleuchtet und der Brandschutz sichergestellt. Glücklicherweise stellte sich schnell heraus, dass die Fahrerin lediglich eingeschlossen, nicht jedoch im Wagen eingeklemmt war.

In Absprache mit dem Notarzt und dem Rettungsdienst erfolgte die Rettung der Fahrerin durch den Kofferraum des Fahrzeugs. Hierzu wurden Teile der Sitze entfernt.