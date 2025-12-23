Opel kommt ins Schleudern und überschlägt sich: 24-Jähriger schwer verletzt

Much - Heftige Szenen bei einem Crash im nordrhein-westfälischen Much! Ein 24-Jähriger ist bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden, nachdem sich sein Auto überschlagen hatte.

Bei einem heftigen Unfall auf der B56 wurde ein junger Mann schwer verletzt. © Marius Fuhrmann

Wie die Polizei berichtet hat, befuhr der Mann am Montagabend (22. Dezember) gegen 20.45 Uhr mit seinem Opel die Bundesstraße 56 in Richtung Much-Zentrum.

In einer Linkskurve in Höhe des Ortsteils Niederwahn verlor der 24-Jährige ohne Fremdeinwirkung aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet ins Schleudern.

Erst kam der junge Mann mit seinem Auto nach links von der Straße ab, kam auf den angrenzenden Gehweg, ehe er wieder zurück auf die Fahrbahn geriet. Anschließend kam er dann nach rechts von der Straße ab, durchbrach einen Metallzaun, stürzte noch einen Abhang hinunter und bleib dann auf dem Dach liegen.

Bei dem heftigen Crash erlitt der 24-jährige Opelfahrer schwere Verletzungen. Nachdem er am Unfallort durch den Rettungsdienst erstversorgt wurde, brachten ihn die Einsatzkräfte mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Hinweise, dass der junge Mann Drogen zu sich genommen oder Alkohol getrunken hatte, ergaben sich nicht.