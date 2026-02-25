Unfall auf B51: Jeep zwischen Baum und Mauer eingeklemmt, Fahrer schwer verletzt
Wermelskirchen - Ein 58-Jähriger wurde bei einem Unfall in Wermelskirchen (Rhein-Berg-Kreis) am Dienstagnachmittag in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt.
Wie das Polizeikommissariat des Rheinisch-Bergischen Kreises am Mittwoch berichtet, war der Mann mit seinem Jeep gegen 14.30 Uhr auf der B51 in Richtung Burscheid unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam.
In der Folge raste er über einen angrenzenden Grünstreifen, touchierte mehrere Grundstücksmauern und wurde schließlich mit seinem Fahrzeug zwischen einem Baum und einer Mauer eingeklemmt.
Nachdem er von der herbeigeeilten Feuerwehr aus dem Jeep befreit werden konnte, wurde der schwer verletzte Mann von Rettungskräften in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, teilt die Polizei mit.
Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich geschätzt, heißt es außerdem. Der Jeep wurde zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
Titelfoto: Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis