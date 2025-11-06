Yamaha-Motorrad brettert in Mazda: Biker in Klinik geflogen

Ratingen - Bei einem Unfall in Ratingen (Landkreis Mettmann) wurde ein Motorradfahrer (35) so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste.

Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Yamaha-Fahrer (35) in eine Klinik. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

Der Mann hatte am Mittwochnachmittag gegen 15.10 Uhr mit seiner Yamaha MTN890 mehrere Autos überholt, die auf der Ratinger Landstraße in Richtung Mettmann unterwegs waren.

Dabei übersah er allerdings den Mazda 2 einer 37-jährigen Düsseldorferin, die mit gesetzten Blinkern nach links in den Schellscheidtweg abbiegen wollte.

Bei dem folgenden Aufprall wurde der 35-Jährige schwer verletzt. Die Fahrerin des Mazda blieb unverletzt.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 15.000 Euro.