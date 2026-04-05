Rentner stürzt von E-Bike: Hätte dieses Utensil lebensgefährliche Verletzung verhindert?

Wuppertal - Bei einem Unfall mit seinem E-Bike hat sich am Samstagabend ein Rentner (75) lebensgefährlich verletzt.

Bei dem Unfall verlor der 75-Jährige unter anderem seine blaue Mütze. © BlaulichtRheinlandNRW/Matthi Rosenkranz

Nach Angaben der Polizei war der 75-Jährige gegen 20 Uhr auf der Oberbergischen Straße unterwegs, als er auf Höhe des Sportplatzes aus ungeklärter Ursache verunfallte.

Dadurch, dass er keinen Fahrradhelm trug, zog er sich beim Sturz schwerste Kopfverletzungen zu.

Rettungskräfte brachten den Senior umgehend in ein örtliches Krankenhaus.