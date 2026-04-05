Rentner stürzt von E-Bike: Hätte dieses Utensil lebensgefährliche Verletzung verhindert?

In Wuppertal ist am Samstagabend ein Radfahrer (75) schwer verunfallt - seitdem schwebt er in Lebensgefahr.

Von Michael Kneifler

Wuppertal - Bei einem Unfall mit seinem E-Bike hat sich am Samstagabend ein Rentner (75) lebensgefährlich verletzt.

Bei dem Unfall verlor der 75-Jährige unter anderem seine blaue Mütze.
Bei dem Unfall verlor der 75-Jährige unter anderem seine blaue Mütze.  © BlaulichtRheinlandNRW/Matthi Rosenkranz

Nach Angaben der Polizei war der 75-Jährige gegen 20 Uhr auf der Oberbergischen Straße unterwegs, als er auf Höhe des Sportplatzes aus ungeklärter Ursache verunfallte.

Dadurch, dass er keinen Fahrradhelm trug, zog er sich beim Sturz schwerste Kopfverletzungen zu.

Rettungskräfte brachten den Senior umgehend in ein örtliches Krankenhaus.

Das Fahrrad des Seniors wurde nach dem Unfall von den Beamten untersucht und sichergestellt.
Das Fahrrad des Seniors wurde nach dem Unfall von den Beamten untersucht und sichergestellt.  © BlaulichtRheinlandNRW/Matthi Rosenkranz

Wie die Polizei weiter mitteilte, schwebe der Mann in Lebensgefahr. Die Oberbergische Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt und konnte gegen Mitternacht wieder freigegeben werden.

Titelfoto: BlaulichtRheinlandNRW/Matthi Rosenkranz

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