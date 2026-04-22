Rentner übersieht Kind beim Spielen: Rettungshubschrauber im Einsatz
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Von Jonas-Erik Schmidt
Radevormwald - Ein spielendes Kind ist am Mittwochnachmittag im Bergischen Land von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Steuer des Wagens habe ein 72-Jähriger gesessen, teilte die Polizei mit.
Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen, als der Mann von seinem Grundstück in Radevormwald aus in Richtung Stadtzentrum habe fahren wollen.
An einer Verkehrsinsel habe er offenbar zwei spielende Kinder übersehen. Ein sechsjähriges Kind wurde dabei von dem Auto erfasst.
Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. Die Polizei berichtete von einer Beinfraktur sowie schweren Kopfverletzungen.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa