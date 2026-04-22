Rentner übersieht Kind beim Spielen: Rettungshubschrauber im Einsatz

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Rettungshubschrauber im Einsatz: Nach einem Unfall kämpft ein Kind mit einer Beinfraktur und Kopfverletzungen. Ein Senior soll es beim Fahren übersehen haben.

Von Jonas-Erik Schmidt

Radevormwald - Ein spielendes Kind ist am Mittwochnachmittag im Bergischen Land von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Am Steuer des Wagens habe ein 72-Jähriger gesessen, teilte die Polizei mit. 

Ein Rettungshubschrauber hat ein schwer verletztes Kind in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. (Symbolbild)
Ein Rettungshubschrauber hat ein schwer verletztes Kind in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Zu dem Unfall kam es nach ersten Erkenntnissen, als der Mann von seinem Grundstück in Radevormwald aus in Richtung Stadtzentrum habe fahren wollen.

An einer Verkehrsinsel habe er offenbar zwei spielende Kinder übersehen. Ein sechsjähriges Kind wurde dabei von dem Auto erfasst. 

Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Köln geflogen. Die Polizei berichtete von einer Beinfraktur sowie schweren Kopfverletzungen.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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