Schrecklicher A4-Unfall: Auto überschlägt sich mehrfach, Fahrer schwerst verletzt
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Von Jennifer Brückner
Bergisch Gladbach – Ein Autofahrer ist bei einem schweren Unfall auf der A4 bei Bergisch Gladbach lebensgefährlich verletzt worden.
Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich sein Wagen am Sonntagabend überschlagen und lag beim Eintreffen der Einsatzkräfte kurz hinter der Anschlussstelle Bensberg in Fahrtrichtung Köln im Straßengraben.
Der Fahrer befand sich bereits außerhalb des Wagens. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er ins Krankenhaus gebracht.
Nähere Informationen zum Unfallhergang und zum Verletzten gab es zunächst nicht.
Im Einsatz waren insgesamt 22 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Autobahn in Fahrtrichtung Köln war kurzzeitig gesperrt.
Titelfoto: Feuerwehr Bergisch Gladbach