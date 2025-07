Schrecklicher Unfall auf Parookaville-Gelände: Arbeiter stürzt sechs Meter tief - Lebensgefahr

Weeze - Während der Abbauarbeiten auf dem Gelände des kürzlich beendeten Parookaville-Festivals in Weeze (NRW) ist es am Dienstag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Bei dem Sturz erlitt er lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik in Duisburg geflogen werden.

Wie ein Sprecher der Polizei Kleve am Dienstagabend berichtete, war ein 34-jähriger Arbeiter am Nachmittag gegen 14.35 Uhr mit dem Abbau eines Fahrgeschäftes auf dem Festivalgelände beschäftigt, als der Mann etwa sechs Meter in die Tiefe stürzte.

Das Parookaville gilt mit 300 Künstlern auf mehr als zehn Bühnen als das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland. Es fand am vergangenen Wochenende am Flughafen in Weeze am Niederrhein statt.