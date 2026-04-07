Schwerer Unfall auf Landstraße: Smart und VW brettern frontal zusammen
Hennef - Auf einer Landstraße hat es am Ostermontag heftig gekracht! Eine Person schwebt in Lebensgefahr, drei weitere erlitten schwere Verletzungen.
Grund dafür ist offiziellen Angaben der Feuerwehr zufolge ein Frontalcrash auf der Talstraße zwischen einem mit vier Personen besetzter Smart "Forfour" und einem entgegenkommenden VW Touran.
Aus bislang noch ungeklärten Gründen kollidierten die beiden Fahrzeuge am Nachmittag so stark, dass eine Person sogar per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.
Die übrigen Verletzten wurden mit jeweiligen Krankenwagen abtransportiert. Wie es heißt sei die Unfallursache noch unklar.
Die Talstraße blieb für die gesamte Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.
Titelfoto: Marius Fuhrmann