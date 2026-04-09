Schwerer Unfall in Ruine: Teenager will gesperrten Lost Place erkunden und stürzt durchs Dach

Sankt Augustin - Ein Jugendlicher (17) ist am Mittwochabend auf dem Gelände des ehemaligen Pleistalwerks in Sankt-Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) schwer verunglückt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Jugendlichen mithilfe einer Trage aus der Ruine befreien und dem Rettungsdienst übergeben. © Marius Fuhrmann

Der Teenager hatte den eigentlich gesperrten Lost Place gemeinsam mit einem Freund betreten, um das verwitterte Areal zu erkunden.

Wie die Polizei des Rhein-Sieg-Kreises auf Nachfrage von TAG24 bestätigt hat, trat der junge Mann gegen 20.20 Uhr auf ein Vordach, das unter seinem Gewicht einbrach.

Dadurch stürzte er rund sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Sein Freund betätigte daraufhin umgehend den Notruf.

Weil das Gelände dicht bewachsen und unübersichtlich ist, gestaltete sich die Versorgung des 17-Jährigen schwierig. Die Feuerwehr musste sich den Zugang zunächst freischneiden und die dunkle Einsatzstelle umfassend ausleuchten.