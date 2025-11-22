Schweres Unglück im Rhein-Kreis Neuss: Lkw begräbt Auto unter sich

Korschenbroich - Ein Lastwagen ist bei einem Unfall im nordrhein-westfälischen Rhein-Kreis Neuss auf das Auto einer Frau und ihres 17-jährigen Sohnes gekippt, sodass der Jugendliche lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich weiträumig gesperrt. (Symbolbild) © Felix Hörhager / dpa

Der Lkw stieß zunächst im Kreuzungsbereich mit einem VW zusammen, woraufhin er umkippte und auf dem Wagen von Mutter und Sohn zum Liegen kam.

Der Junge und seine Mutter wurden unter dem Gewicht des Führerhauses und Aufliegers in ihrem Kleinwagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.

Die 50-Jährige trug schwere Verletzungen davon, der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.