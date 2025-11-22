Schweres Unglück im Rhein-Kreis Neuss: Lkw begräbt Auto unter sich
Alexandra Kiel und Alina Eultgem
Korschenbroich - Ein Lastwagen ist bei einem Unfall im nordrhein-westfälischen Rhein-Kreis Neuss auf das Auto einer Frau und ihres 17-jährigen Sohnes gekippt, sodass der Jugendliche lebensgefährliche Verletzungen erlitt.
Der Lkw stieß zunächst im Kreuzungsbereich mit einem VW zusammen, woraufhin er umkippte und auf dem Wagen von Mutter und Sohn zum Liegen kam.
Der Junge und seine Mutter wurden unter dem Gewicht des Führerhauses und Aufliegers in ihrem Kleinwagen eingeklemmt, wie die Polizei mitteilte.
Die 50-Jährige trug schwere Verletzungen davon, der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.
Die Familie wird derzeit in einem Krankenhaus behandelt. Zum genauen Hergang ermittelt nun die Polizei.
Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 02131-3000 zu melden.
Titelfoto: Felix Hörhager / dpa