Sieben Verletzte bei schwerem Unfall: Auto kracht in Großraumtaxi und fängt Feuer

Arnsberg - Schwerer Unfall im Hochsauerlandkreis: Ein Auto ist am Donnerstag frontal in ein voll besetztes Großraumtaxi gekracht. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt.

Das Auto des mutmaßlichen Unfallverursachers hatte Feuer gefangen, die Feuerwehr löschte. © Feuerwehr der Stadt Arnsberg

Das Unglück geschah kurz nach 9 Uhr auf der L682 zwischen den Ortsteilen Herdringen und Holzen, teilte ein Sprecher der Arnsberger Feuerwehr mit.

Demnach sei der Fahrer des Wagens aus bisher noch unklarer Ursache in den Gegenverkehr geraten und frontal in den Kleinbus gefahren.

"Aufgrund der Anzahl der verletzten Personen wurde eine sogenannte MANV-Lage ausgelöst, bei der neben dem Regelrettungsdienst auch weitere Rettungskräfte von Hilfsorganisationen zum Einsatzort alarmiert werden", hieß es.

Der Autofahrer musste von Ersthelfern aus seinem Fahrzeug befreit werden, das Feuer gefangen hatte. Er wurde schwer verletzt und neben sechs Insassen des Taxis in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, konnte aber nicht offenbar nicht verhindern, dass das Auto teilweise ausbrannte.