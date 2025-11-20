Weg mit den Sommerreifen: Polizei warnt nach Auto-Unfall bei Minusgraden

Baesweiler - In der Nacht zu Donnerstag ist auf dem Ludwig-Erhard-Ring in Baesweiler bei Aachen ein Auto übel aus der Kurve geflogen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Das Auto glitt von der Straße ab und rutschte in einen Straßengraben. © Polizei Aachen

Laut Polizei war ein 32-Jähriger aus Baesweiler gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen aus Richtung Übach-Palenberg unterwegs.

In einer Kurve verlor er offenbar plötzlich die Kontrolle. Der Wagen schoss nach links von der Straße, knallte erst gegen einen Baum, wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und rutschte schließlich in den Straßengraben.

Im Auto: der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin aus Linnich. Beide wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lebensgefahr bestand zum Glück nicht.