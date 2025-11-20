Weg mit den Sommerreifen: Polizei warnt nach Auto-Unfall bei Minusgraden

In der Nacht zu Donnerstag ist in Baesweiler bei Aachen ein Auto übel aus der Kurve geflogen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Von Alina Eultgem

Baesweiler - In der Nacht zu Donnerstag ist auf dem Ludwig-Erhard-Ring in Baesweiler bei Aachen ein Auto übel aus der Kurve geflogen. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Das Auto glitt von der Straße ab und rutschte in einen Straßengraben.  © Polizei Aachen

Laut Polizei war ein 32-Jähriger aus Baesweiler gegen 0.30 Uhr mit seinem Wagen aus Richtung Übach-Palenberg unterwegs.

In einer Kurve verlor er offenbar plötzlich die Kontrolle. Der Wagen schoss nach links von der Straße, knallte erst gegen einen Baum, wurde dann zurück auf die Fahrbahn geschleudert und rutschte schließlich in den Straßengraben.

Im Auto: der Fahrer und seine 25-jährige Beifahrerin aus Linnich. Beide wurden schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Lebensgefahr bestand zum Glück nicht.

Sommerreifen im Winter? Polizei findet klare Ursache

Im Winter bei Schnee und Glätte mit Sommerreifen unterwegs zu sein, kann gefährlich werden. (Symbolfoto)
Im Winter bei Schnee und Glätte mit Sommerreifen unterwegs zu sein, kann gefährlich werden. (Symbolfoto)  © Polizei Aachen

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich schnell ein mögliches Problem: Am Auto waren Sommerreifen drauf. Bei Minusgraden und Schneefall natürlich ein absolutes No-Go.

Die Polizei Aachen nutzt den Vorfall deshalb direkt für einen klaren Hinweis: Winterreifen sind bei Glätte und Schnee nicht nur empfohlen, sondern zwingend notwendig, um sicher unterwegs zu sein.

Mit den sinkenden Temperaturen steigen auch die Unfallzahlen und viele davon wären vermeidbar. Deshalb appellieren die Beamten noch mal deutlich, sein Auto unbedingt auf Winterreifen umzurüsten.

Titelfoto: Polizei Aachen

