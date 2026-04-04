SUV kippt nach Parkplatz-Unfall um: Feuerwehr muss eingeschlossene Fahrerin befreien

Königswinter (Nordrhein-Westfalen) - Zu einem kuriosen Unfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Königswinter am Karsamstag gerufen. Nach einer Kollision wurde eine Frau in ihrem Auto eingeschlossen.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Königswinter wurde eine Frau in ihrem SUV eingeschlossen. © Freiwillige Feuerwehr Königswinter

"Eingeklemmte Person nach Verkehrsunfall", lautete die Alarmierung für die Einsatzkräfte gegen 9.45 Uhr.

Demnach war eine Frau auf einem Parkplatz einer Gärtnerei an der Dollendorfer Straße mit einem anderen Wagen zusammengekracht, wie die Feuerwehr in einer Pressemitteilung preisgibt.

Im Anschluss an die Kollision fuhr der SUV der Frau auf einen Hügel und kippe auf die Beifahrerseite.

Zwar wurde die Fahrerin in ihrem Auto nicht eingeklemmt, allerdings eingeschlossen. Daher musste der Wagen gegen das Umstürzen gesichert werden, ehe die Einsatzkräfte sie durch das Panoramafenster des Daches aus dem Auto befreien konnten.

Anschließend wurde die verunfallte Frau an den Rettungsdienst übergeben und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Zudem mussten sich die Feuerwehrleute um einen Hund kümmern, der ebenfalls im SUV saß.